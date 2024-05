In Zusammenarbeit mit dem Land, der Breitbandinfrastruktur Kärnten (BIK) und Kelag-Connect ist der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Irschen nahezu vollständig abgeschlossen. Die ersten Kundinnen und Kunden werden nun aktiviert. Irschen nimmt mit einem zukunftssicheren Glasfasernetz eine Vorreiterrolle im Projekt „Gailtal-Lavamünd“ ein. Insgesamt wurden 24 Kilometer Leitungstrasse verlegt und mehr als 700 Kunden können an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Diese moderne Infrastruktur bietet ultraschnelles und stabiles Internet und bildet die Grundlage für eine positive regionale Entwicklung.

Die Kundenaktivierung des Glasfasernetzes erfolgte am Dienstag in Irschen © Kelag, Henry Welisch

Sebastian Schuschnig, Landesrat für Wirtschaft, Energie, Tourismus und Mobilität: „Der Glasfaserausbau nimmt weiter Fahrt auf. Wir investieren heuer knapp 85 Millionen Euro, damit die ländlichen Regionen mit schnellem Internet versorgt werden. Bis 2027 werden in der BIK Ausbauprojekte von über 200 Millionen umgesetzt. Wir bauen damit das Glasfasernetz in weiteren 40 Gemeinden aus, womit wir insgesamt 56 Gemeinden mit Glasfaser versorgen. Das bedeutet über 55.900 neue Glasfaseranschlüsse und damit insgesamt 78.000 Nutzungseinheiten.“

Anschluss nach sieben Monaten Bauzeit

In Zusammenarbeit mit der BIK baut Kelag-Connect die Glasfaserinfrastruktur als offenes Netz in den ländlicheren Gebieten Kärntens nahezu flächendeckend aus. „Es freut mich, dass innerhalb einer Bauzeit von sieben Monaten die ersten Kundenanschlüsse in Irschen aktiviert werden können. Durch das Public-Private-Partnership-Modell schaffen Kelag-Connect und BIK eine Flächendeckung von 80 Prozent. Mit dem Zugang zu gigabitfähigem Internet ist Irschen als Teil der Ausbauregion ‚Gailtal-Lavamünd‘ fit für die Zukunft“, sagt Peter Schark, Geschäftsführer der BIK. Manfred Dullnig, Bürgermeister der Gemeinde Irschen: „Mit dem Anschluss an das Glasfasernetz der BIK und Kelag-Connect ist ein Meilenstein für eine schnelle Internetverbindung erfolgt.“

„In Irschen werden die Kunden sukzessive aktiviert. Sobald sie sich für einen der 13 Internet-Service-Provider aus dem Kelag-Connect Partnernetzwerk entschieden haben, können sie mit 100 Prozent Glasfaser-Internet surfen,“ sagt Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin des Bereichs Telekommunikation der Kelag.

Von Irschen bis Lavamünd

Der Breitbandausbau 2020 „Gailtal-Lavamünd“ umfasst sieben Gemeinden. In Irschen, Oberdrauburg und Nötsch werden die ersten Kunden ab dem Sommer aktiviert, in Lavamünd wird Ende des dritten Quartals gestartet. In Hermagor, Kötschach-Mauthen und Bad Bleiberg wird 2025 mit den Kundenaktivierungen begonnen. Im Rahmen des Projekts haben rund 4500 Kunden einen Glasfaseranschluss bestellt, weitere 5500 Kunden sollen folgen. Dafür investieren Kelag-Connect und BIK in den genannten Gemeinden rund 57 Millionen Euro und verlegen 350 Kilometer Trasse.