Ein Großprojekt kommt auf Spittal zu: 10.000 Wohnungen, Häuser und Unternehmen werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Bürgermeister Gerhard Köfer (TK), Infrastrukturreferent Christoph Staudacher (FPÖ), Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Petra Rodiga-Laßnig, Bereichsleiterin der Kelag-Connect, informierten im Rahmen einer Pressekonferenz über den Glasfaserausbau. Rund 130 Kilometer an Leitungen werden im Zuge von Sanierungsarbeiten beim Kanal- und Trinkwassernetz verlegt. Das passiere etwa schon westlich des Hofer-Marktes und in der Gartenstraße. Weil östlich der Lieser keine größeren Sanierungen geplant sind, wird hier Kelag-Connect eigenwirtschaftlich in den Ausbau investieren. Man rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis fünf Jahren.