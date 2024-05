Einfühlsam und kompetent soll er sein und natürlich sehr viel Geduld haben – das sind drei der meistgenannten Kriterien, die Patienten an ihre Ärztin oder ihren Arzt stellen. Und das zurecht, denn vor allem wenn es um die Gesundheit geht, will man sich gut aufgehoben und verstanden fühlen. Geht es um die Suche nach einem Facharzt oder möchte man den Arzt wechseln, wird in den meisten Fällen das Internet zu Rate zogen. Um die Menschen dabei bestmöglich zu unterstützen und um ein umfassendes Netzwerk an Erfahrungswerten zu schaffen, wurde 2009 die Plattform „DocFinder“ gegründet. Mit über 6,2 Millionen Patientenanfragen monatlich ist „DocFinder“ das größte österreichische Gesundheitsportal. „Neben umfangreichen Details zu in Österreich niedergelassenen Ärzten, finden die Nutzer auch Informationen zu Apotheken“, sagt Geschäftsführer Gerald Timmel. Gefiltert werden kann nach Fachrichtung, Symptomen, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit.

Gerald Timmel ist Geschäftsführer von DocFinder © DocFinder

Die beliebtesten Ärzte

Im Rahmen des „Patients‘ Choice Awards 2023“ wurden nun jene Mediziner ausgezeichnet, die in der Gunst der Patienten ganz oben standen. Unter den Top fünf befinden sich auch sieben Mediziner aus den Bezirken Spittal und Hermagor.