Mit Skiern über Schnee und Wasser: Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wagten 20 Teilnehmende im Rahmen des 1. Water Slide Contests am Mölltaler Gletscher den ungewöhnlichen Selbstversuch. Am 27. April „surften“ sie auf Skiern und Snowboards über ein 15 Meter langes Wasserbecken, das mitten auf der Piste platziert wurde. Von Durchgang zu Durchgang wurde der Anlauf verkürzt und somit das Überqueren des Beckens immer schwieriger. Ziel war es, so trocken wie möglich, an das andere Ende der Wassergrube zu gelangen, der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Für die richtige Stimmung sorgte DJ-Hase. Die Gewinner konnten sich über Preise von regionalen Partnern freuen, darunter das Hotel Flattacher Hof und Landgut Moserhof.