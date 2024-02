Das Rodel-Gütesiegel wird an Bahnen vergeben, die strenge Kriterien in Bezug auf Sicherheit, Streckenführung, Infrastruktur und Umweltverträglichkeit erfüllen. Sowohl die Naturrodelbahn am Guggenberg bei Hermagor, als auch die Naturrodelbahn auf der Naggler Alm am Weissensee haben sich den Anforderungen mit Bravour gestellt und bieten den Besuchern ein sicheres Rodelerlebnis. Sie wurden kürzlich von Landesrätin Sara Schaar und einer Delegation des Kärntner Rodelverbandes mit dem Kärntner Rodel-Gütesiegel ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, dass die hervorragende Arbeit bei der Pflege und Gestaltung dieser Rodelbahnen mit dem Rodel Gütesiegel gewürdigt wird“, sagt Schaar. „Die Sicherheit und Zufriedenheit der Besucher stehen für uns an erster Stelle, und diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Der Bürgermeister von Hermagor-Pressegger See, Leopold Astner, zeigte sich stolz auf die Natur-Rodelbahn am Guggenberg, die vorallem von den Schulen gerne benützt wird. „Die Rodelbahn ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Sie trägt einen wichtigen Beitrag zur Freizeitgestaltung und zum Tourismus in unserer Region bei. Ich danke allen, die sich für die Erhaltung und Verbesserung dieser Rodelbahn einsetzen”, sagte Astner. Die Bürgermeisterin von Weißensee, Karoline Turnschek, freute sich ebenfalls über die Auszeichnung für die Natur-Rodelbahn auf der Naggler Alm. „Die Rodelbahn ist ein echter Geheimtipp für alle, die Natur und Abenteuer lieben.”, sagte Turnschek.