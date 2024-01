Große Trauer herrscht aktuell in der Gemeinde Kleblach-Lind. Franz Golger, ein verdienter Funktionär der Gemeinde, hat am 15. Jänner seine Augen für immer geschlossen. Er wurde 80 Jahre alt. „Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und Wirken in der Gemeinde und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in der Parte von Bürgermeister Manfred Fleißner und Andreas Strauß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kleblach-Lengholz. Golger war von 1970 bis 1997 Mitglied im Gemeinderat, von 1973 bis 1979 war er im Gemeindevorstand aktiv. Von 1981 bis 1997 übte er auch die Funktionen des Feuerwehrkommandants der FF Kleblach-Lengholz sowie des Gemeindefeuerwehrkommandants in Kleblach-Lind aus. 1998 wurde er zum Ehrenhauptbrandinspektor des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes ernannt. Zudem war er Träger vieler Auszeichnungen, wie dem Ehrenzeichen des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes.

Ewig in Erinnerung bleiben wird Golger auch seiner Familie. Der gelernte Elektromeister hinterlässt seine Frau Ingrid, die Kinder Franz, Sonja, Martin und Eva sowie zahlreiche Enkel und Urenkel. Die Verabschiedung findet am Freitag, um 16 Uhr, in der Aufbahrungshalle Lind statt, von wo aus er auf den Ortsfriedhof zu seiner letzten Ruhestätte geleitet wird.