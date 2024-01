Ein Arztbesuch in Spittal im April des Vorjahres kommt dem Kolbnitzer Georg Heiss nun teuer zu stehen. Im Dezember flatterte dem Mann, wie er sagt, ohne Vorwarnung ein RSB-Brief ins Haus. Inhalt: Eine Unterlassungsklage der „Warmuth Immobilien Investment GmbH“ mit der Aufforderung, 825,74 Euro zu entrichten. Der Vorwurf: Heiss soll am 25. April sein Auto widerrechtlich ohne zu bezahlen am Privatparkplatz vor dem Haus Tiroler Straße 18 abgestellt haben.