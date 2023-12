Ein kleines ornithologisches Weihnachtswunder gab es in Lieserhofen in der Gemeinde Seeboden. Erstmals wurde ein Kuhreiher von den Birdlife-Mitgliedern Bernhard Huber und Horst Zwischenberger in Oberkärnten bestätigt. Der Kuhreiher kam ursprünglich aus Afrika. In Europa kam er nur auf der iberischen Halbinsel vor. Seit geraumer Zeit breitet sich der Reiher auch Richtung Mitteleuropa aus. Sein Nahrungsspektrum reicht von Ektoparasiten über Insekten, Frösche, Reptilien bis hin zu kleinen Wirbeltieren. Die Hobbyornithologen bedanken sich für diese außergewöhnliche Bescherung bei den aufmerksamen Anrainern Franz Opressnig und Fritz Waiguny für die Meldungen.