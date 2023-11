Anfang Oktober stand die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See ganz im Zeichen alter Obstsorten: Dank einer Aktion der Gemeinde in Kooperation mit der Naturschutz-Abteilung des Landes Kärnten hatte jeder Seebodener Haushalt die Möglichkeit, sich bis zu drei zweijährige Obstbäume, veredelt auf einem Sämling inklusive Baumschutz und Baumpfahl, für einen geringen symbolischen Kostenbeitrag zu sichern. Die Bäume wurden direkt in Oberkärnten von der Baumschule Huber veredelt und gezogen. Insgesamt konnten im Zuge der Aktion, die auf alle Fälle wiederholt werden soll, 120 Obstbäume an 48 stolze, neue Besitzer in Seeboden vergeben werden.