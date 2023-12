Aus ihrem Alltag, lustigen wie tragischen Erlebnissen und solchen, die das Herz berühren, schöpft Angelika Unterberger die Inspiration für ihre Kunst. „Oft sind es Dinge, die ich sehe oder höre, die Bilder in meinem Kopf entstehen lassen und in mir dahin arbeiten, bis ich sie auf die Leinwand bringe. Manchmal passiert das auch beim Herumblödeln mit einer Freundin, die mir aus Spaß Modell steht“, erzählt die Spittalerin, die seit einigen Jahren in Ferndorf lebt.