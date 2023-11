Trommelwirbel läutete das Konzert des Jugend-Sinfonieorchesters Oberkärnten in der Aula der Fachhochschule Spittal ein. Musiklehrer Michael Blasge zeichnete mit Schülern für die Trommelshow verantwortlich, ehe die Musiker unter der Leitung von Martin Fuchsberger zum „Concerto for Marimba“ ansetzten. Der hochtalentierte Radentheiner David Edlinger (19) setzte die Soli facettenreich in Szene. Das begeisterte Publikum wurde musikalisch auf einen persischen Markt und in das Musical „Sound of Music“ – Nikita Mataln und Michael Hasslacher überzeugten als Sänger – entführt. Fulminanter Höhepunkt war „007: Troug the Years“, ein James-Bond-Medley, bei dem die engagierten Musikschüler aus Oberkärnten mit Unterstützung ihrer Lehrer alle Register zogen.

Dirigent Martin Fuchsberger betonte, wie sehr es ihn freue, mit den Oberkärntner Musikern zusammenzuarbeiten © Kk/erich Auer

Johann Brunner, Direktor der Musikschule Spittal/Drau-Baldramsdorf, der das Jugend-Sinfonieorchester gründetet und für die Organisation des Konzerts verantwortlich zeichnete, lud das von ihm geleitete Jugendblasorchester Molzbichl und die Trachtenkapelle Molzbichl unter Christoph Michelitsch ein, das Konzert mitzugestalten. Ein Medley zum Filmklassiker „Der König der Löwen“ begeisterte die Ehrengäste, darunter die Spittaler Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Kulturreferent Lukas Gradnitzer, Bernd Sengseis vom Förderverein der Musikschule, der ehemalige Militärkapellmeister Sigismund Seidl und die Unternehmer Ina Lerchbaumer sowie Dominik und Barbara Schantl. Durch den Abend führte schwungvoll Horst Hasslacher. Vom Publikum gab es stehende Ovationen als Belohnung.