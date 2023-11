Erfolgreich über die Gemeindegrenzen hinweg sind die Arbeitskreisleiterinnen der Gesunden Gemeinden Kirchbach, Dellach/Gail und Kötschach-Mauthen unterwegs. Am 24. November, um 19 Uhr, laden sie zu einem Theaterabend in den Kultursaal von Dellach/Gail. Zuletzt sorgte noch die örtliche Theatergruppe für humorvolle Aufführungen und Lachsalven. Am kommenden Freitag geht es hingegen um ein ernstes und für alle unausweichliches Thema. „Heute oder Morgen“ oder „Wenn der Tod eine Frage der Entscheidung wird“ titelt dieser Theaterabend. Es ist ein berührendes Mutter-Tochter-Stück, das auf sensible und einfühlsame Weise den schmerzlichen Prozess des für immer Loslassens behandelt.

Unter der Regie von Lisa Hanöffner stellen Christine Reitmeier und Liza Riemann auf ergreifende Weise das Loslassen in den Mittelpunkt und versuchen, selbst in scheinbar unerträglichen Ausnahmesituationen den Wert des Lebens, der Erinnerung und des Lachens über den Abschiedsschmerz siegen zu lassen.

Gesundheit im Fokus

„Es ist ein Gemeinschaftsprojekt unserer drei Gesunden Gemeinden, an dem uns sehr viel liegt,“ sagt Kirchbachs Arbeitskreisleiterin Barbara Plunger. Auch in Dellach und Kötschach-Mauthen tragen Kathrin Weger und Christina Patterer als Arbeitskreisleiterinnen die Verantwortung für dieses Fachgebiet. Finanziell unterstützt werden sie von den Gemeinden, der KABEG (LKH Laas) und dem Gesundheitsland Kärnten. Weger: „Wir stimmen uns bei allen gesundheitsfördernden Maßnahmen ab, planen gemeinsam Vorträge und Aktivitäten und nutzen dabei Synergien.“

„Monatlich veranstalten wir im Wechsel in einer der drei Gemeinden für pflegende Angehörige einen Pflegestammtisch, wo wir über die technische Hilfestellung in Pflegesituationen sprechen, sie motivieren, ihnen zuhören und ihre Anliegen ernst nehmen,“ schildert Plunger. Doch auch in anderen Bereichen sind die Damen überparteilich gut unterwegs. Ob mit „Tanz in der Lebensmitte“, FIT-Aktivitäten, Gymnastik oder zahlreichen die Gesundheit und Lebensfreude fördernden Vorträgen. Weger: „Wir wollen unser Angebot erweitern, der steigende Zuspruch in der Bevölkerung wie auch die Rückmeldungen animieren uns dazu.“ Ein Umdenken in Sachen Gesundheit und Körperbewusstsein ist mit ein Grund für das steigende öffentliche Interesse.

Mit dem Theaterabend im Kultursaal Dellach/Gail betreten die Arbeitskreisleiterinnen ein neues, spannendes Terrain. Sie zählen auf die Unterstützung der Bevölkerung und hoffen auf regen Besuch.