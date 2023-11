Verdiente Persönlichkeiten für ihre außergewöhnlichen Leistungen für die Allgemeinheit öffentlich zu würdigen und Danke zu sagen, ist eine schöne Geste. Diese Geste setzte der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen auf Antrag von Mandatar Jakob Thurner (Namensliste Thurner) Freitagabend in einer feierlichen Festsitzung um und verlieh zwei weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Bewohnern die Ehrenbürgerschaft. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Bürgermeister Walter Hartlieb und Baumeister Friedrich Seiwald. Zugleich wurde Geologe Hans-Peter Schönlaub für seine wissenschaftliche Arbeit mit dem Ehrenring der Marktgemeinde ausgezeichnet.

Laut Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) habe sein Vorgänger und Mentor Walter Hartlieb in seiner über 23 Jahren dauernden Amtszeit als Bürgermeister Kötschach-Mauthen gemeinsam mit den konstruktiven Kräften im Gemeinderat moderner, lebens- und liebenswerter gemacht. „Die Spuren von über 126 Projekten, die Hartlieb in seiner kommunalpolitischen Arbeit verfolgt und mit umgesetzt hat, werden bleiben“, sagte Zoppoth. Vizebürgermeister Christoph Zebedin (ÖVP) würdigte die Lebensleistung von Baumeister Friedrich Seiwald, der die gleichnamige Baufirma, ein Flaggschiff der Gailtaler Wirtschaft, 1977 mit 77 Mitarbeitern vom Vater übernahm, das Familienunternehmen stetig mit beispielhafter sozialer Kompetenz weiterentwickelte und das Unternehmen 2013 mit 164 Beschäftigten an Sohn Christian übergab.

Karnische Alpen im Fokus von Schönlaub

Ebenso benannte Zebedin das Engagement Seiwalds im Bereich Seilbahnen und Tourismus, ob am Nassfeld oder in Kötschach-Mauthen. Diese Sparte hat mittlerweile Tochter Elisabeth übernommen. Vizebürgermeister Georg Zankl (SPÖ) zeichnete in seiner Laudatio die herausragende Lebensleistung des im deutschen Güstrow geborenen, im Bezirk Spittal aufgewachsenen und seit Jahren in Kötschach lebenden, international anerkannten Geologen und Paläontologen Hans-Peter Schönlaub nach. „Er hat sich in einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren der erdwissenschaftlichen Arbeit um die Entstehung der Karnischen Alpen gewidmet, unzählige wissenschaftliche Beiträge in der Fachliteratur verfasst, eine Reihe von Büchern aufgelegt und mit seinen Vorträgen internationale Aufmerksamkeit erreicht.“

„Wirtschaftsregion Oberkärnten nicht vergessen“

Schönlaub, der von 1993 bis 2009 Direktor der Geologischen Bundesanstalt in Wien war, habe die geologisch einzigartige Karnische Region in der Geo-Wissenschaft weltweit bekannt gemacht. Auch seine Spuren seien – siehe Geotrail in den Karnischen – unverwischbar. Seitens der Fraktionen im Gemeinderat gratulierten die Gemeinderäte Christian Kogler (FPÖ) und Jakob Thurner den Geehrten. Diese wiederum bedankten sich in herzlichen wie berührenden Worten für die Würdigung ihrer Leistungen. Baumeister Seiwald richtete mahnende Worte an die Kärntner Landesregierung, angesichts des Hypes um den Koralmtunnel nicht zu vergessen, dass es auch die Wirtschaftsregion Oberkärnten gebe, die genauso Beachtung verdiene. Die Bläsergruppe „Agner Blos“ gab der beeindruckenden Feier einen würdigen musikalischen Rahmen.