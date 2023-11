Seit Jahren gibt Herwig Ertl in der Edelgreißlerei in Kötschach-Mauthen seine Begeisterung für Lebensmittel an Kunden weiter. Nun hat er ein neues Projekt umgesetzt, welches sich am Konzept eines „Personal Shoppers“ orientiert und in einem ungewöhnlichen Kauferlebnis mündet. Während ein Personal Shopper die Einkäufe für Auftraggeber erledigt, bleibt das individuelle und persönliche Einkaufserlebnis in der Edelgreißlerei erhalten, jedoch wird es um Angebote erweitert. Interessierte können vor Ort Produkte verkosten, sich über Rezeptideen und das Lebensmittel-Angebot informieren und gemeinsam mit Ertl Zutaten kombinieren und neue Gerichte erschaffen.

Elisabeth Gailer und Edelgreißler Herwig Ertl beim gemeinsamen Einkaufserlebnis © KK/ERTL

Zwei Stunden in der Welt der Kulinarik

„Es wird erzählt, gelacht und verköstigt. Es ist mein Beitrag zur Esskultur. Menschen sollen sich wieder bewusst mit Lebensmitteln auseinandersetzen und über ihren Einkauf nachdenken, dieser ist viel zu maschinell und unpersönlich geworden“, sagt Ertl, der sich selbst als „lebendes Kochbuch“ bezeichnet. Das Konzept „Einkaufen mit dem Edelgreißler“ beinhaltet auch einen Rundgang durch den Feinkostladen, insgesamt dauert der Einkauf zirka zwei Stunden und kostet 35 Euro pro Person.

„Die ersten Reaktionen auf meine Idee waren unterschiedlich. Viele halten mich für verrückt, weil ich Geld für einen begleiteten Einkauf verlange. Der Betrag beinhaltet aber eine einmalige Erfahrung, die Kunden werden an der Tür abgeholt und begrüßt, es ist ein Miteinander“, sagt Ertl, der sieben Mitarbeiter beschäftigt, die ihn bei seiner neuen Idee unterstützen. Bei Interesse kann der „Personal Shopper“-Rundgang per Anruf oder E-Mail gebucht werden.