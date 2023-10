Die Liebe zu gutem Essen begleitet Tono Soravia (27) von klein auf. Der Sohn des Kärntner Unternehmerpaars Hanno und Irmi Soravia absolvierte in Frankreich eine Ausbildung zum Koch und managte anschließend in Hongkong für die „Black Sheep Restaurants“ Betriebe. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis der ambitionierte Gastronom sein eigenes Lokal eröffnen wird. Am 1. November ist es soweit: Am Spittelberg in Wien öffnet das „Collina am Berg“, ein gemütliches Restaurant im modernen Jagdhaus-Ambiente, seine Pforten.