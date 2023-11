Während den Sommermonaten drehte sich das Riesenrad im westlichen Teil des Stadtparks in Spittal, diente seit der offiziellen Eröffnung am 24. Juni als Attraktion bei Veranstaltungen wie dem Jubiläums-Kirchtag. Obwohl das Fahrgeschäft bereits vor mehreren Wochen abgebaut wurde, ist nach wie vor nicht klar, wie viele Tickets an schwindelfreie Besucher verkauft wurden, wie es sich mit der Publikumsfrequenz im Vergleich zu anderen Standorten verhielt und ob nächstes Jahr eine Rückkehr nach Spittal geplant ist. Anfang Oktober erklärte Betreiber Klaus Kucher, dass es noch keine Zahlen gebe, da ein Bilanzbericht noch ausstehe. Erst dann wäre es möglich, eine Auskunft über die verkauften Tickets und die daraus resultierenden Einnahmen zu geben. Seither war Kucher für die Redaktion nicht mehr erreichbar.