Es war ein einschneidendes Erlebnis, das den gemeinnützigen Verein „Sozial Medizinische Dienste“ (SMD) aus Wien auf die Gemeinde Seeboden am Millstätter See aufmerksam werden ließ. 2016 versahen die First-Responder einen Rettungsdienst im Meixner-Bad und konnten dabei einem 16-jährigen Mädchen das Leben retten. „Das Mädchen hatte unter Wasser einen epileptischen Anfall erlitten und konnte von unseren Rettungssanitätern erstversorgt und dem Hubschrauber übergeben werden. Da beim Ertrinken die ersten drei Minuten entscheidend sind, konnten wir rechtzeitig helfen. Seither haben wir einen besonderen Bezug zu Seeboden“, sagt Vereinspräsident Anton More. Diesen Bezug zur Tourismusgemeinde will man nun unterstreichen, indem das Gebäude an der Hauptstraße 90 angekauft wurde. Dabei handelt es sich um das frühere Haus von Mechanikermeister Bruno Gruber, der einst gegenüber am heutigen Gemeindeamtsgrundstück eine Tankstelle betrieb.