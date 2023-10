Die jährliche Lehrberufsmesse „Lehre on Air“ musste aufgrund schlechter Wetterverhältnisse verschoben werden und findet deshalb erstmals im Schloss Porcia statt. Unter dem Motto „Lehre im Schloss“ haben Jugendliche und Eltern am 10. November die Möglichkeit, sich von 12 bis 16.30 Uhr über verschiedene Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS), des Landes Kärnten und der Industriellenvereinigung (IV) lädt die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten in Kooperation mit der Stadt Spittal Schüler und Schülerinnen zu einem interaktiven Berufsorientierungstag ein.

Kontakte knüpfen

Rund 35 Unternehmen verschiedener Branchen stellen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Schüler und Schülerinnen der 7. und 8. Schulstufe MS/AHS können sich direkt vor Ort mit Arbeitgebern aus der Region austauschen. Präsentiert werden mehr als 50 unterschiedliche Lehrberufe, diverse Arbeitsbereiche werden mithilfe von interaktiven Stationen ansprechend veranschaulicht, um Jugendlichen einen ersten Eindruck über die jeweiligen Berufe zu verschaffen.

Weitere Informationen und ein Aussteller-Verzeichnis sind auf der Homepage der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten zu finden.