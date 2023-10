„Im Pfarrhaus war eine Wohnung frei. Die Fenster waren undicht, kaltes Fließwasser gab es nur am Gang“, erinnert sich Maria Egger, welche 1932 in Vorarlberg geboren wurde, wo sie auch ihren Mann Herbert kennenlernte, an ihren Umzug nach Eisentratten im Jahr 1953. Mit der Übersiedlung ging auch ein neuer Lebensabschnitt einher, denn in der Gemeinde wurde eine Mesnerin gesucht. Kurz darauf trat die heute 92-Jährige ihren Dienst für die Evangelische Kirche in Eisentratten an, schmückte den Altar für besondere Festgottesdienste und bereitete nach den Messen den Kirchen-Kaffee vor.