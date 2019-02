Der Tarifvertrag für das Biomasse-Heizkraftwerk in St. Andrä läuft aus. Das Ökostromgesetz müsste laut Betreiber geändert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 13 Jahren erzeugt das Biomasse-Heizwerk in St. Andrä Energie und Wärme © Markus Traussnig

Seit 13 Jahren gibt es das Biomasse-Heizkraftwerk in St. Andrä, welches etwa 900 Haushalte in der Umgebung mit Fernwärme versorgt und zusätzlich Strom für 10.000 Haushalte in das öffentliche Netz einspeist. Nun aber steht die Zukunft des Kraftwerkes im Bezug auf die Stromerzeugung auf wackeligen Beinen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.