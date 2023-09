Am Donnerstag hatte der 1998 errichtete Spar-Markt in Wölzing bei St. Andrä zum letzten Mal geöffnet. Das gesamte Sortiment wurde an diesem Tag um 25 Prozent abverkauft. Und am Mittwoch, am 20. September, wird in unmittelbarer Nähe der neue Eurospar eröffnet, der in knapp sechsmonatiger Bauzeit errichtet wurde. Um Platz für den Supermarkt zu haben, hat Spar um 2,64 Millionen Euro das „Tavernwirt“-Areal gekauft und den Traditionsgasthof abgerissen. Der Eurospar wird mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als doppelt so groß sein, wie der bisherige.

Nachnutzung oder Abriss

Gerald Forjan (48), der schon die letzten 13 Jahre den Spar in St. Andrä geführt hat, wird als selbstständiger Kaufmann den neuen Eurospar führen, der von Montag bis Freitag von 6.45 bis 19 Uhr und Samstag von 7.15 bis 18 Uhr offen haben wird. Für das bisherige Spar-Gebäude in Wölzing muss Spar binnen fünf Jahren eine Nachnutzung finden – und wenn nicht, muss Spar das Gebäude abreißen.

Übrigens: Noch bis 16. September kann das Inventar des "alten" Spar-Marktes in Wölzing online ersteigert werden.