"Traurig, dass Ehrlichkeit scheinbar nicht mehr zur Tagesordnung gehört", schreibt Familie Sternat in den sozialen Medien. Sie wurden am 27. August Opfer eines dreisten Diebstahls in ihrem Selbstbedienungsladen in St. Andrä. "Die beiden Täter waren darauf aus, das haben uns unsere Video- und Tonaufnahmen gezeigt", sagt Sternat. Mutwillig wurde nicht nur Kleingeld gestohlen: "Es wurden auch Waren entwendet, ohne diese zu bezahlen. Sie haben zwar so getan, als würden sie Geld hineinwerfen. Aber wir sehen auf den Aufnahmen, dass das Geld wieder eingesteckt worden ist."

Ein Täter ist der Familie sogar bekannt: "Wir kennen ihn flüchtig und wissen, dass er aus Wolfsberg stammt." Der zweite Täter solle einen steirischen Dialekt gehabt haben.

Frist für Täter

Bevor es zur Anzeige kommt, haben die Täter jedenfalls bis 28. August, 22 Uhr Zeit, sich von sich aus zu stellen. "Wenn nicht, dann übergeben wir das Material der Polizei", so die Familie, die seit heurigem Mai den Selbstbedienungsladen "Zechner's Genuss Gwölb" in St. Andrä (zwischen Raiffeisenbank und Sparkasse) betreibt. Und schon damals wurde die Familie Opfer eines Diebstahls. "Damals hat sich aber herausgestellt, dass die Person jene Ware unabsichtlich unbezahlt mitgenommen hat", sagt Sternat.