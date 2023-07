Jetzt geht es in der Windpark-Thematik im Lavanttal Knall auf Fall. Erst in dieser Woche wurde der UVP-Genehmigungsbescheid des "Windparks Lavamünd" im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien mit sieben Anlagen einstimmig in der Landesregierung beschlossen. Jetzt soll der Windpark Steinberger Alpe auf insgesamt 15 Windräder mit bis zu 225 Meter hohen Windkraftanlagen aufgestockt werden.