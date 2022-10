Bei den Zahnärzten im Bezirk Wolfsberg gibt es Änderungen: Ilse Aichmaier, die jahrelang am Barbaraweg 8 in Wolfsberg ordiniert hat, ging mit 1. Oktober in Pension. Ihr Kassenvertrag geht ab 1. Jänner an Beate Keipper. Die junge Zahnärztin ist keine Unbekannte im Lavanttal. Denn seit 2020 arbeitet die Hörzendörferin als Job-Sharing-Partnerin - das bedeutet, zwei Zahnärzte teilen sich einen Kassenvertrag - in der Ordination von Karl Anton Rezac in der Herberthstraße 4 in Wolfsberg.