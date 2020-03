Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Beate Keipper und Karl Anton Rezac in der Ordination in der Herberthstraße in Wolfsberg © Privat

In der Zahnarztpraxis von Karl Anton Rezac, der eine Ordination in der Herberthstraße 4 in Wolfsberg betreibt, gibt es einige personelle Veränderungen. Mit 1. Jänner ging Gertraut Rezac in Pension, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Karl Anton Rezac um das Wohl der Patienten kümmerte. Sie wird allerdings noch als Wohnsitzzahnärztin tätig sein. Das bedeutet, dass sie an ihrem Wohnsitz als Zahnärztin gemeldet ist, beispielsweise für Vertretungstätigkeiten.