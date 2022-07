Dem Bau von weiteren Chalets am Klippitztörl erteilten das Land Kärnten und die Stadtgemeinde Bad St. Leonhard bereits eine Absage. Ein vom Land bei der TU Wien in Auftrag gegebenes Gutachten ergab nämlich, "dass eine weitere Verbauung am Klippitztörl eine Zersiedlung bewirke" – etwas, das auch das neue Kärntner Raumordnungskonzept untermauere.