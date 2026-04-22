In einer Seitenstraße im Stadtzentrum Wolfsbergs ist das Büro von Bezirksjägermeister Johann Waich. Die Bezirksstelle der Kärntner Jägerschaft zieren zahlreiche ausgestopfte Wildtiere. Dort trafen wir uns, um die aktuelle Jagdbilanz zu besprechen. Denn den rund 1300 Lavanttaler Jägern – etwa 10 Prozent der Gesamtjägerschaft Kärntens – wird ein Abschussplan vorgeschrieben, den es zu erfüllen gilt.

Wolfbergs Bezirksjägermeister Johann Waich © KK/Knauder-Fotografie

Auf den ersten Blick scheint das Ziel beim Rehwild (mit 3396 Abschüssen zu 44 Prozent erfüllt) und beim Gamswild, welches auf Sau-, Pack- und Koralpe vorkommt (mit 239 Abschüssen zu 53 Prozent erfüllt), bei Weitem nicht erreicht, wenngleich diese Zahlen über denen des Bundeslandes liegen. Doch Waich relativiert: „Das ist ein zweijähriger Abschussplan, und wir sprechen vom ersten Jahr dieses Plans. Die Zahl oszilliert erfahrungsgemäß, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das 2026 kompensieren.“ Dennoch sei aufgefallen, „dass die planmäßige Abschusserfüllung 2025 geringer ausgefallen ist, als in den letzten zehn Jahren“, räumt Waich ein. Warum?

„Der Klimawandel ist nicht zu leugnen“

„Der Klimawandel ist nicht zu leugnen“, kommt seine für manche vielleicht überraschende Antwort. Untypisch lange Trockenperioden und die damit verzögerte Frühjahrsvegetation hätten dem Schalenwild stark zugesetzt. Dazu kommen enorme Lebensraumveränderungen. Waich spricht von einer „Verarmung der Grünflächen“ infolge landwirtschaftlicher Nutzung, wodurch Offenlandbereiche für die Äsung an Attraktivität verlieren. Gleichzeitig habe sich der ökologische Zustand des Waldes verbessert: Er sei heute wieder lichter und artenreicher und biete den Tieren damit attraktive Deckung und Äsung zugleich. Dort sei die Bejagung entsprechend schwieriger. Auch die Waldgrenze würde immer mehr nach oben wandern.

Gämsen kommen im Bezirk Wolfsberg auf Sau-, Pack- und Koralpe vor © Adobe Stock

Zugenommen habe die Freizeitnutzung der Natur bis in höhere Lagen und bis in die Nacht hinein, was eine permanente Störung des Wildes bedeute. Wesentlich wirke sich die Ausbreitung des Goldschakals als neuer Prädator aus. Doch dessen Bejagung ist an den sogenannten „günstigen Erhaltungszustand“ der Population geknüpft. Waich kritisiert, dass die Jägerschaft hier „sehr eingeschränkt“ sei, wenngleich er ihre neue Rolle als Bereitsteller von Wildtierdaten aus dem Revier für Wissenschaft und Artenschutz für wichtig hält. Aber: „Es haben jene das Sagen, die nicht am Puls des Geschehens sind. Es ist das ureigenste Interesse der Jäger, einen artenreichen Wildtierbestand zu sichern“, so Waich. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoller, „von Anfang an zu regulieren, damit es gar nicht zu Problemen kommt“, wie das im Lavanttal beim Wildschwein (35 Abschüsse 2025) gelungen sei.

Ein Goldschakal © Imago

Das gelte auch für den Biber, dessen ganzjährige Schonzeit ausgesetzt wurde – „zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere zur Abwendung von Gefährdungen an Hochwasserschutzbauwerken und zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Wäldern, Teichen, Gewässern und sonstigen Formen des Eigentums, sowie zum Schutz anderer wildlebender Tiere“, wie es im entsprechenden Landesgesetzblatt heißt. Hier gibt es kein Abschusssoll, sondern ein Entnahmekontingent. 12 Tiere wurden 2025 im Bezirk erlegt oder gefangen, „die ersten beim St. Andräer Badesee, wo sie das Ufer unterminiert und so die Standfestigkeit der Bäume gefährdet haben“, berichtet Waich. Allerdings: „Alle gelinden Möglichkeiten müssen vorher ausgeschöpft sein.“

Knapp 1000 Füchse erlegt

Eine Zahl, die bei der Jagdstatistik heraussticht, sind die bezirksweit 981 erlegten Füchse, zumal man als „Zivilist“ kaum einmal einen zu Gesicht bekommt. Waich ordnet ein: „Der Fuchs ist ein Generalist, der so gut wie alles, was verdaubar ist, als Nahrung nutzen kann. Seine Reproduktionsrate ist enorm, und als Kulturfolger ist seine Überlebensrate enorm hoch.“ Darum sei er auch am besten in Ortsnähe zu bejagen. Wolf wurde im Bezirk keiner erlegt, dafür unter anderem 472 Stück Rotwild, neun Fischotter, 113 Feldhasen, 110 Dachse, 186 Marder, 74 Iltise, 306 Aaskrähen, 90 Eichelhäher und sogar ein Murmeltier.

Auch ein Murmeltier musste 2025 dran glauben © Martin Huber

Für keine dieser Tierarten besteht ein zahlenmäßig festgesetztes Abschusssoll, wobei Rotwild dennoch abschussplanpflichtig ist. Waich spricht von drei allgemein zu berücksichtigenden Faktoren: die biologische Tragfähigkeit des Lebensraums (etwa das Nahrungsangebot), die ökologische Tragfähigkeit (“Wie sehr leidet der Lebensraum?“) und die ökonomische Tragfähigkeit der Kulturlandschaft („Können wir uns die Schäden, die entstehen, leisten?“). Der Bezirksjägermeister lobt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft, Grundeigentümer, Behörden und Jägerschaft im Lavanttal.