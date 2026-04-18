Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein Mopedfahrer (15) auf der B70 bei St. Andrä. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und schließlich ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

Beim Linksabbiegen

Von Wolfsberg kommend war der Teenager in Richtung St. Andrä unterwegs, als er an einer Kreuzung links einbiegen wollte und mit dem Auto einer 42-jährigen Frau kollidierte.

„Der Jugendliche wurde dabei auf die Motorhaube beziehungsweise gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam in unmittelbarer Nähe neben dem Fahrzeug zum Liegen“, berichtet die Polizei.