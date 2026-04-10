Man kennt es von Ostern: Vor dem Fest fasten die Menschen, um dann nach der Fleischweihe umso intensiver zuzuschlagen und in alte Muster zurückzufallen.

So ist es auch jenen Schülern des Borg Wolfsberg ergangen, die im Zuge des österreichweiten Handy-Experiments drei Wochen lang freiwilliges „Handy-Fasten“ betrieben. Und als sie am 23. März ihre Smartphones wieder hatten? „Es ist sofort wieder losgegangen und plötzlich war es wie früher. Vielleicht zehn bis 15 Prozent weniger als vor dem Handyverzicht, aber ich nutze es ja doch sehr viel“, sagt Ilena Doler. Während sie weniger auf Social Media unterwegs ist, spielt sie mehr. „Eine Tetris-Variante – so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde pro Tag.“

Constantin Riell ist es ähnlich ergangen. „Vom ersten Tag an schnellte die Bildschirmzeit wieder hinauf. Ich schaue leider wieder vier, fünf Stunden pro Tag ins Handy und ärgere mich über mich selbst. Aber oft ist mir langweilig wie in den Osterferien und da verbringt man die Zeit mit Insta, TikTok oder Spielen wie Brawlstars (ein Multiplayer-Online-Kampf-Spiel, Anm.).“

Constantin stellt auch eine körperliche Veränderung bei sich selbst fest: „Ich habe während des Handyverzichts viel besser geschlafen, jetzt wache ich öfter in der Nacht auf und bin in der Früh nicht fit.“ Und wenn er das Handy einfach weniger nutzt? „Das ist leichter gesagt als getan.“

„Reize die Zeit voll aus“

Jakob Dohr hatte vor dem Handy-Verzicht zweieinhalb Stunden Handy-Zeit und jetzt auch. „Ich wollte das Experiment durchziehen, aber jetzt reize ich meine Handyzeit wieder voll aus.“ Doomscrolling (das exzessive Konsumieren negativer Nachrichten, Anm.) betreibe er weniger, dafür beschäftige er sich mehr mit Handy-Spielen. „Nicht mehr so viel Zeit mit dem Handy verschwenden“, möchte Sara Paier: „Daher habe ich meine Mutter gebeten, Insta und Youtube auf 20 Minuten pro Tag zu beschränken. Ich möchte sinnvolle Sachen machen wie in die Natur gehen oder die Hausübungen erledigen.“

Bessere Schularbeiten

Bei Pädagogin Eva Fischer, die die Klasse durch die handyfreie Zeit begleitete, wirken „die positiven Veränderungen der Schüler noch nach. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass die Schularbeiten während des Experiments sehr erfreulich ausgefallen sind.“ Und welche Veränderungen merkt sie, die aufs Handy ja ebenfalls verzichtet hat, persönlich? „Ich vergesse regelmäßig, die Fehlenden in die Schul-App einzutragen, weil ich das drei Wochen lang händisch machen musste. Und ich shoppe jetzt vermehrt online.“

Auswertung läuft

Im Zuge des wissenschaftlich begleiteten Handyexperiments läuft derzeit die Auswertung und Weiterentwicklung der bisherigen Maßnahmen. Schulen und Behörden beobachten, ob sich die Konzentration im Unterricht verbessert hat, ob es weniger Ablenkungen gibt und wie sich das soziale Verhalten der Schülerinnen und Schüler verändert. Auf Basis dieser Erfahrungen werden die Regeln teilweise angepasst.