Wenn am kommenden Samstag, den 7. Dezember, in den Pfarrsälen und Arkadengängen der Domkirche in St. Andrä die Landeskrippenausstellung eröffnet wird, präsentiert sich die Stadt als Krippen-Metropole Kärntens. 45 Krippen der sechs Kärntner Krippenbauvereine zwischen dem Lavanttal und dem Lesachtal können an den Adventwochenenden dort bestaunt werden: Kunstvolle, handwerklich mit viel Können, Wissen und Liebe zum Detail ausgestattete Gebilde erzählen die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu bis zum Eintreffen der Heiligen Drei Könige und stimmen auf die wundervollste Zeit des Jahres ein.