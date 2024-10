Am Nationalfeiertag am 26. Oktober findet der Maturaball des Stiftsgymnasiums im Konvikt statt. Um den Gästen eine unvergessliche Ballnacht zu bieten, haben die 76 angehenden Maturantinnen und Maturanten bereits vor den Sommerferien mit den Ballvorbereitungen gestartet. Unter dem Motto „Back to the Future“ wurden nicht nur kreative Dekorationen gestaltet, sondern auch ein 25-minütiger Film mit „GrundniGProductions“ gedreht, der die Schüler auf eine spannende Zeitreise führt.

Neben der feierlichen Eröffnungspolonaise um 20 Uhr – einstudiert von der Tanzschule Kunauer – können sich die Ballgäste auch auf die Premiere des Maturafilms freuen. Der Ball des Maturajahrgangs 2024/25 bietet neben originell gestalteten Bars auch eine Fotobox für Erinnerungsbilder, eine große Tombola sowie ein Schätzspiel.

Erstmals Disko-Zelt

Musikalisch wird der Abend von der Band „The Jukebox Combo“ begleitet, die vom klassischen Walzer bis hin zu modernen Hits keine Wünsche offen lassen wird. Erstmalig organisierte das neunköpfige Ballkomitee außerdem ein großes Disko-Zelt, in dem „DJ Smurfy“ für ausgelassene Partystimmung sorgen wird. Highlight wird die Mitternachtseinlage.

Karten für den Ball gibt‘s um 20 Euro bei den Maturanten, im Café Sternweiß in St. Paul und in der Konditorei Hecher in Wolfsberg. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Ballnacht startet um 20 Uhr. Sollte es Restkarten geben, sind diese an der Abendkasse erhältlich.