Ganz einfach soll es sein: Elektro-Auto mittels App über einen Kalender buchen, am Standplatz beim Autohaus Maier in St. Andrä einsteigen, losfahren und wieder zurückbringen, damit es der nächste nutzen kann. Ab Mitte Juli soll es erstmals im Lavanttal dieses e-Carsharing-Angebot geben. Partner des Projektes ist die Genossenschaft „Family of Power“, die dieses Angebote schon in etlichen Gemeinden in Österreich bietet.

Ab 3,84 Euro pro Stunde mit 12 Cent pro gefahrenem Kilometer können sich Private, Unternehmen, aber auch Gemeinden dieses Auto teilen. Zur Verfügung steht ein Kia Niro, das Autohaus Maier stellt den Standplatz, die Ladestation sowie den Ökostrom zur Verfügung. „Das Auto kann stunden- oder auch tageweise gemietet werden, ohne es kaufen zu müssen“, erklärt Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ). Die Gemeinde hat per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss einmalig 4500 Euro in das Projekt investiert. Das Projekt läuft nun vier Jahre.