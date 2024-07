Schon bald wird das nächste Gasthaus im Herzen von Lavamünd schließen: der Torwirt. Nachdem Sibylle Skof als Chefin in Pension gehen wird, wird der Traditionsgasthof Ende Oktober geschlossen. „Wir möchten euch daher bitten, Gutscheine von uns unbedingt bis 20. Oktober einzulösen. Wir können nach diesem Datum nichts mehr annehmen“, schrieb der Torwirt am Sonntag auf Facebook. Am Montag war die Chefin trotz mehrmaliger Versuche nicht erreichbar.