Ein rund 350 Meter langer Abschnitt auf der Packer Straße (B 70) – konkret zwischen dem Lavanthaus und dem ATSV Sportplatz – bewegt zurzeit die Gemüter. Denn die Grünen fordern dort eine 30 km/h-Beschränkung. „Dort befinden sich viele stark frequentierte Einrichtungen wie der Bildungscampus mit Volksschule, Kindergarten, Hort, Sportplätze, Kinderarzt, Jugend am Werk, der Friedhof. Hier halten sich vor allem Kinder, Jugendliche und auch viele ältere Menschen auf. In diesem Abschnitt langsamer unterwegs zu sein, würde die Straßen also für alle sicherer machen“ argumentiert Michael Hirzbauer, Gemeinderat der Grünen Wolfsberg. „Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens kann man in der Regel sowieso kaum 50 km/h fahren. Außerdem soll die 30er-Beschränkung auch ein Anreiz sein, über die Autobahn zu fahren“, meint Hirzbauer weiter.