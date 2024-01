Selten hat ein Thema so viele Diskussionen ausgelöst, wie die Verlegung des Schönsonntagmarktes vom Marktgelände in Kleinedling in die Wolfsberger Innenstadt. 2022 wurden für den „kleineren“ der beiden Wolfsberger Jahrmärkte erstmals die Fahrgeräte und Standl im Stadtgebiet aufgebaut, auch 2023 wurde der Schönsonntagmarkt vier Tage lang in den Straßen und Gassen sowie auf den Plätzen in der Innenstadt abgehalten. Nachdem jedoch der Stadtkern aufgrund der Aufbauarbeiten im Vorfeld eine Woche lang gesperrt war, wurden Rufe laut, den Markt zurück nach Kleinedling zu verlegen. Neben der ÖVP pocht auch die FPÖ darauf.