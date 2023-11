Eigentlich hätte schon im Mai mit dem Um- und Ausbau der Musikschule St. Paul begonnen werden sollen. Immerhin ist der Platz längst zu klein, sodass ein Teil der Musikschüler in der Volksschule unterrichtet werden muss. Musikschuldirektor Siegfried Gutsche sah den Plänen Anfang des Jahres noch mit großer Vorfreude entgegen: „Wenn der Umbau abgeschlossen ist, haben wir endlich genügend Unterrichtsräume in einem Block und einen Vorspielraum mit Bühne. Dann wird es auch Lehrerzimmer und eine Direktion geben, was wir bislang nicht hatten“, sagte Gutsche, der seit 2012 die „Musikschule Unteres Lavanttal“ leitet.