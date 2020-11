Facebook

Die Bezahlung der Pflegekräfte in den Gemeinden wird jener in den Gemeinden angepasst. ©

Mitarbeiter der Sozialhilfeverbände in den Kärntner Gemeinden werden künftig mehr Geld erhalten. Die Landesregierung beschließt morgen Dienstag eine Novelle des Gemeindemitarbeitergesetzes, das eine Pflegedienstzulage beinhaltet. Damit sollen die Unterschiede, die derzeit noch in der Entlohnung von Pflegekräften in den Spitälern und jenen in den Sozialhilfeverbänden bestehen, beseitigt werden.