Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Grund und Boden soll in Kärnten noch sorgfältiger umgegangen werden © Fotolia

Steigerung der Lebensqualität, Aufwertung des Wirtschaftsstandortes und ökololisch nachhaltige Wirkung. So lautet aus der Kärntner Landesregieurung die Beschreibung der neuen Leitlinien für eine zukunftsfähige Baukultur in Kärnten. Sie wurde von 100 Experten aus den verschiedensten Bereichen erarbeitet und am Dienstag vom Regierungskollegium beschlossen.Man folgt damit als erstes Bundesland einer Vorgabe des Bundes. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser ist die Leitlinie eine Vorgabe für die Mittelvergabe aus der Wohnbauförderung, dem Wirtschaftsförderungs- oder Schulbaufonds oder den Bedarfszuweisungen an Gemeinden.