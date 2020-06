Facebook

In der Landesregierung tagen das Regierungskollegium und die Sozialpartner © KLZ/Weichselbraun

Die Folgen der Corona-Krise und wie das Land Kärnten den Unternehmern aber auch den Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt helfen kann, darum geht es am Dienstag in der Sitzung der Kärntner Landesregierung. Die findet turnusmäßig diesmal wieder gemeinsam mit den Sozialpartnern statt - und hat wegen der drastischen Coronafolgen mehr Brisanz denn je. Das Land will mit millionenschweren Hilfspaketen helfen.

Finanzreferentin Gaby Schaunig hat bereits vor Wochen betont, dass im Budget 2020 coronabedingt 300 Millionen Euro fehlen könnten. Die Neuverschuldung des Landes zeichnet sich damit ab.

Der Rechnungsabschluss zum Landesbudget 2019, der Dienstag der Regierung zum Beschluss vorgelegt wird, soll hingegen den positiven Budgetpfad der letzten drei Jahre samt Schuldenabbau und Erfüllung der Bundes- und EU-Vorgaben fortsetzen.

Die Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung (ca. 14 Uhr) wird via Livestream übertragen.