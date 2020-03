Facebook

Das Corona-Virus wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus © APA/Torsten Silz

Heftig kritisiert hat am Mittwoch der freiheitliche Parteiobmann Gernot Darmann den Appell von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) an die Bundesregierung, unbegleitete Flüchtlingskinder aus dem türkisch-griechischen Grenzgebiet in Österreich aufzunehmen. Die FPÖ werde in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der sich gegen diesen Plan richtet. Darmann: "Kaiser begeht mit dieser 'Einladung' einen dramatischen Fehler." Man müsse nämlich damit rechnen, dass diesen "unbegleiteten Minderjährigen" bald nahe Verwandte nachfolgen.