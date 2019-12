Rechnungshof-Direktor"Bei Reformen könnte Politik mutiger sein"

Günter Bauer, Direktor des Landesrechnungshofes, über das Landesbudget 2020, gut investierte Schulden, das Drehen an wichtigen Bugetschrauben und Maßnahmen, die erst in zehn Jahren Wirkung zeigen werden.

Landesrechnungshof-Direktor Günter Bauer © KLZ/Weichselbraun

Der Landtag debattiert und beschließt dieser Tage das Kärntner Landesbudget 2020. Wie lautet Ihr Zeugnis für den Voranschlag?

Günter Bauer: Wenn man sich den Landesfinanzrahmen 2020 bis 2023 anschaut, so sieht man, dass es für die vier Jahre einen negativen Nettofinanzierungssaldo von 400 Millionen Euro gibt, wir also mehr ausgeben als einnehmen. Ob das schlecht ist oder nicht, hängt davon ab, was mit dem Geld gemacht wird.