Raiffeisen-Vorstand Georg Messner, Fotograf Karlheinz Fessl, Buchgestalter Matthias Kapeller und Adminnistrator Bischof Werner Freistetter (von links) © Diözese/F.Neumüller

„Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge“. Die Hotelierin Simone Ronacher zitiert den Brief an die Epheser. Wie elf weitere Kärntner Persönlichkeiten wurde sie für das neue Jahrbuch der Diözese nach ihrer Lieblingsstelle in der Bibel befragt. FH-Rektor Peter Granig oder Rechnungshof-Direktor Günter Bauer haben es ihr gleich getan.