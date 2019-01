ÖVP stellt wegen der sinkenden Bevölkerungszahl die Finanzierbarkeit infrage. Die Partei will sich künftig thematisch "breiter aufstellen".

Der Ruf nach der Einberufung einer Pflege-Enquete, in der längst notwendige Maßnahmen auf diesem Gebiet beraten und in die Wege geleitet werden, wird immer lauter. VP-Klubobmann Markus Malle hat bei der heutigen Jahres-Eröffnungskonferenz seiner Partei darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl Kärntens bis zum Jahr 2030 leicht absinken oder im besten Fall konstant bleiben wird. In den anderen Bundesländern jedoch werde die Bewohnerzahl um durchschnittlich neun Prozenz anwachsen. Das werde zur Folge haben, dass Kärnten künftig weniger Geld vom Bund erhält. Deshalb müsse man Wege finden, die die Finanzierbarkeit des Pflegesystems auch bei steigendem Bedarf aufrecht erhalten.

