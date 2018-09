Wahlen in der Evangelischen Kirche Kärnten mit starkem Votum für Frauen. Helli Thelesklaf bleibt oberste Laienvertreterin. Erstmals zwei Pfarrerinnen als Senioren. Acht Kärntner wählen den neuen Bischof mit.

Der neu gewählte Superintendential-Ausschuss, das höchste Gremium der evangelischen Kirche Kärnten © KK/Müller

Es war ein Tag der Wahlen und ein Tag der Frauen, der Samstag in der evangelischen Kirche Kärnten über die Bühne ging. Bei der Superintendentialversammlung, dem Parlament der Kirche mit Pfarrern wie Laien, wurden die personellen Weichen für die nächsten sechs Jahre gestellt.

Gewählt wurde von den 79 Stimmeberechtigten aus allen 33 Pfarren etwa das höchste Leitungsgremium der Diözese, der Superintendential-Ausschuss, der alle wichtigen Entscheidungen in der Diözese mit Superintendent Manfred Sauer trifft. Als höchste Laienvertreterin wurde Helli Thelesklaf als Superintendentialkuratorin klar wiedergewählt. Im achtköpfigen Sup-Ausschuss mit Sauer und Thelesklaf gibt es mit den Pfarrerinnen Lydia Burchhardt (neu, statt Martin Müller, der nicht mehr kandidierte) und Dagmar Wagner-Rauca sowie Pfarrer Michael Guttner erstmals zwei Frauen unter den drei Senioren, die Stellvertreter Sauers sind. Als weltliche Vertreter wurden Veronika Gaugeler-Senitza, Klaus Kronlechner und Thomas Winkler in den Sup-Ausschuss gewählt.

