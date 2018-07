Kärnten"Gefahr der illegalen Schiene": Neue Kirchenleitung greift durch

Facebook

Das Domkapitel greift entschieden durch: Gerhard Kalidz (3. von links) steht an der Spitze des neuen Bistum-Beirates © Höher

Bereits am zweiten Tag der neuen Ära in der Katholischen Kirche Kärnten trafen Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger und das Domkapitel am Dienstag gewichtige und hoch brisante Entscheidungen. Sie greifen damit korrigierend auf Festlegungen ein, die Alois Schwarz, seit Sonntag Bischof in St. Pölten, im Jänner für Kärnten getroffen hat. Schwarz hat mit 1. Februar Steuerberater Andreas Maier als externen Berater zum Bistumsgeschäftsführer gemacht. Der wirkt neben Georg Rößlhuber, Geschäftsführer der Kirchenforste, und Andrea Enzinger, der vom Bischof ernannten Leiterin des Bildungshauses St. Georgen am Längsee. Walter Walzl gab mit Februar die Funktion des Wirtschaftsdirektors des Bistums ab. Er ist Diözesanökonom und Finanzkammerdirektor, hat also für das Bistum keine Verantwortung mehr.

