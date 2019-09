Bereits mehr als 70.000 Besucher sind bei der Kunstinstallation "For Forest" im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gezählt worden. Nach zahlreichen internationalen Medien hat nun auch die altehrwürdige New York Times über den Wald im Stadion berichtet.

For Forest: Der Wald im Stadion © Weichselbraun

Bereits mehr als 70.000 Besucher sind bei der Kunstinstallation "For Forest" im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gezählt worden. Das gaben die Verantwortlichen des Projekts, bei dem mit 299 Bäumen ein Wald am Spielfeld modelliert wurde, am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die Installation ist noch bis 27. Oktober jeweils von 10 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen.