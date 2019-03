Facebook

Auf dem Glock-Areal hat es eine Explosion gegeben © KLZ

Am Dienstag hat sich um 10.40 Uhr auf dem Gelände der Glock-Waffenfabrik in Ferlach eine schwere Explosion ereignet. Ein 49-jähriger Mann ist dabei ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Kollege wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Unfall ereignete sich in einer Werkshalle, in der hauptsächlich Läufe für die weltweit begehrten Glock-Pistolen gefertigt werden.