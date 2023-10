Ende September wurden der Geschäftsführer und der Prokurist von "Klagenfurt Wohnen" mit sofortiger Wirkung vom Stadtsenat abberufen. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Als Grund wurden von "externen Stellen aufgezeigte Missstände" genannt. Michael Haberl übernahm interimistisch die Leitung. Das dürfte bei Teilen der Belegschaft nicht gut angekommen sein. In einem Brief an die Kleine Zeitung schreibt ein Mitarbeiter von einem "Rachefeldzug", den Wohnungsreferent Alois Dolinar (TK) gegen die ehemalige Geschäftsführung geführt haben soll. Mitarbeiter, die damit nicht einverstanden sind, putze er zusammen "wie rotzige Schulkinder".