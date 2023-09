Aus noch unbekannter Ursache ist das Wasser im Bereich St. Georgen, Gorintschach, Drasendorf, Nessendorf, Gottesbichl, Kreuzbichl, Gundersdorf, Zeiselberg (südlicher Bereich) und St. Thomas am Zeiselberg verunreinigt. Das teilten die Stadtwerke Klagenfurt am Montagmittag, 11. September, per Aussendung mit.

Die Anrainer seien direkt informiert und darauf hingewiesen worden, dass das Wasser kein Trinkwasser ist, jedoch in abgekochtem Zustand (Kochen für mindestens drei Minuten) weiterhin verwendet werden kann. "Die Stadtwerke Klagenfurt arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität und daran, die Ursache für die Verunreinigung zu finden. Aus diesem Grund wird der betroffene Hochbehälter entleert und die Leitungen gespült." Die Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgen. Die Anrainer erhalten eine Entwarnung, sobald eine uneingeschränkte Nutzung des Trinkwassers wieder möglich ist.