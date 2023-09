Ende Juli wurde über die angeschlagene deutsche Modekette Hallhuber ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. "Vorsorglich" hat die Geschäftsführung schon damals Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet. Davon ist jetzt auch die Filiale in der Klagenfurter CityArkaden betroffen. Diese deutsche Modemarke will mit Ende des Sommers neun der insgesamt 13 Filialen schließen, darunter eben auch jene in der Kärntner Landeshauptstadt. Nur jene Filialen auf der Kärntner Straße, der Mariahilfer Straße (beide in Wien), in Innsbruck und in Salzburg sollen weiter geöffnet bleiben. Aktuell läuft ein großer Abverkauf.